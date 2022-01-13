الفاف توضح بخصوص حادثة الـ mini bus!

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا توضيحيا بخصوص حادثة الحافلات الصغيرة التي تنقل فيها لاعبي المنتخب الوطني. من ملحق التدريبات لملعب جابوما إلى فندق أونوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وأكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن كل المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، استفادت من حافلة كبيرة. بالإضافة إلى حافلتين صغيرتين، شاحنة وسيارة عادية.

وأكدت الفاف أن بعض أعضاء الطاقم الفني، يتنقلون إلى ملعب التدريبات في الحافلات الصغيرة. ساعات قبل إنطلاق التشكيلة الوطنية من أجل تحضير الحصة التدريبية.

وبخصوص عودة بعض اللاعبين على متن السيارات الصغيرة، أكدت الفاف أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي فضّل تسريح اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأولى أمام منتخب سيراليون بعد إجراء حصة خفيفة. في حين عادت بقية التشكيلة على متن الحافلة الكبيرة بعد ثلاث ساعات من التدريب.

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وسطر الناخب الوطني، جمال بلماضي، برنامج خاص للاعبيه، خلال الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني أمسية الأربعاء.

وانطلقت هذه الحصة التدريبية بمشاركة كل التعداد باستثناء الثنائي ألكسندر أوكيدجا، واسماعيل بن ناصر.

وكشف موفد “النهار”، عن تسريح بلماضي، للاعبين الذين شاركو في مواجهة سيراليون، للعودة إلى الفندق عبر حافلة صغيرة، على غرار محرز، سليماني، زروقي، عطال، براهيمي.

كما استكمل الناخب الوطني هذه الحصة التدريبية، رفقة بقية التعداد الذي غاب عن المواجهة الأولى أمام سيراليون.

يذكر هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني، تأتي استعداد لمباراته المقبلة أمام منتخب غينيا الإستوائية.