الفاف توقع اتفاقية تعاون مع المدرسة العليا للعلوم والتكنلوجيا الرياضية

وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المدرسة العليا للعلوم والتكنلوجيا الرياضية.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم الأحد، تمتد إلى أربع سنوات المقبلة (2024-2027).

كما أوضح ذات المصدر، بأن الهدف من خلال هذه الشراكة المثالية، يكمن في تضافر جهود الطرفين لتعزيز وتطوير كرة القدم الوطنية.

زمن جهة أخرى، تسعى الفاف، بالتعاون المدرسة العليا للعلوم والتكنلوجيا الرياضية، إيجاد حلول لتحديات مستقبل كرة القدم.