“الفاف” توقع اتفاقية مع “ساربور” إلى 2026

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن توقيع اتفاقية رعاية وشراكة مع مجموعة “ساربور” لتطويرة كرة القدم ودعم المنتخبات الوطنية.

وكشفت “الفاف” في حسابها الرسمي اليوم الأحد، بأن الاتفاقية، تدخل في إطار سياسة التعاون المتبادل.

كما أوضحت بأنها: “تندرج مساهمة قطاع النقل من خلال مجموعة ساربور جزءًا من ترقية االخدمات الرياضة الوطنية وتطوير كرة القدم.”

مضيفة: “كما ستسمح هذه الشراكة، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات من 2024 إلى 2026، للطرفين بتطوير أعمال مشتركة ذات منفعة عامة لفائدة كرة القدم في بلادنا.”