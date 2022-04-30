الفاف تٌسخر إعانات الدولة لدعم وتطوير كرة قدم الهواة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، أبرز القرارات التي تم الخروج بها من الإجتماع الأخير لمكتبه الفيدرالي.

ومن أبرز قرارات المكتب الفيدرالي، تخصيص جميع الإعانات المالية الحكومية لفائدة كرة القدم للهواة، حسب موقع الفاف، الذي أوضح.

“تقرر صب المساعدات المالية للحكومة الخاصة بسنتي 2018 و2019 في الصندوق الجديد الذي تم إنشاؤه لدعم تنمية كرة القدم للهواة”.

كما أوضحت الفاف: “بلغ إجمالي الإعانات المذكورة التي رفعت ملفاتها إلى وزارة الشباب والرياضة قيمة 70 مليار سنتيم”.

ويعد صندوق دعم كرة القدم للهواة هو جزء، من الالتزامات التي تعهد بها رئيس الاتحاد ومكتبه الفيدرالي ضمن برنامجهم.