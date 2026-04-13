“الفاف” تُحيي الذكرى الـ68 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذكرى الـ68 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني. في أجواء يطبعها الفخر والاعتزاز بتاريخ كروي نضالي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال.

وبهذه المناسبة المجيدة، تقدّم رئيس “الفاف”، وليد صادي، رفقة أعضاء المكتب الفدرالي، بأسمى عبارات التقدير والإجلال لرجال الفريق الذين سطّروا بدمائهم وتضحياتهم صفحات خالدة في تاريخ الجزائر. وجعلوا من كرة القدم وسيلة للدفاع عن القضية الوطنية والتعريف بها عبر العالم.

واستحضر الاتحاد، بكل وفاء، ذكرى من رحلوا من لاعبي هذا الفريق الأسطوري. مترحمًا على أرواحهم الطاهرة، ومجددًا العهد على الحفاظ على إرثهم التاريخي والرياضي.

كما عبّرت “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، عن تمنياتها الخالصة بالصحة وطول العمر لآخر من تبقى من عناصر الفريق على قيد الحياة. ويتعلق الأمر بكل من المجاهدين دحمان دفنون ومحمد معوش، تقديرًا لما قدّماه من تضحيات في سبيل الوطن.

واختُتمت الرسالة بتجديد الوفاء لشهداء الجزائر الأبرار، والتأكيد على أن تاريخ فريق جبهة التحرير الوطني سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ورمزًا خالدًا لوحدة الرياضة والنضال.