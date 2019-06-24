“الفاف” تُحيي وتُحذر أنصار “الخضر” في مصر!

قامت “الفاف” بتوجيه تحية حارة لجماهير “الخضر” الذين تواجدوا في مُدرجات “الدفاع الجوي”، خلال الإنتصار أمام “كينيا”، سهرة أمس الأحد.

وأصدر الإتحاد الجزائري بيانا مُقتضبا تضمن التالي :”تحية للجماهير الجزائرية الحاضرة بملعب 30 جوان والتي ساندت المنتخب طيلة اللقاء”.

وواصلت :”الشكر موصول لكل الجماهير داخل وخارج الوطن والتي تدعم المنتخب بقوة”.

وحذرت هيئة، خير الدين زطشي الأنصار قبل الجولة الثانية أمام “السنيغال”، مُطالبة إياهم بالحصول على الـ”fan id” قبل دخول المُدرجات.

قائلة :”على الجماهير المتواجدة بمصر، إنهاء اجراءات الحصول على FAN ID من اجل التمكن من حضور لقاء للخضر امام السينغال”.