الفاف تُرسم فوز إتحاد بسكرة على وفاق سطيف

أقر الإتحادالجزائري لكرة القدم في إجتماع المكتب الفيدرالي بأن إحترازات فريق وفاق سطيف على إتحاد بسكرة بعد لقاء الفريقين في البطولة غير مؤسسة.

وبهذا القرار تم وبصفة رسمية ترسيم نتيجة اللقاء الذي إنتهى بهدف دون رد لصالح إتحاد بسكرة سجله العقبي في الجولة الثالثة من مرحلة العودة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وكانت إدارة وفاق سطيف قد تقدمت بإحترازات على مُشاركة لاعب من فريق إتحاد بسكرة كان قد تحصل على أوراق تسريحه من لجنة المُنازعات.

لكنه شارك في اللقاء بعد تسوية وضعيته مع فريقه إتحاد بسكرة دون أن يمضي على إجازة جديدة، هذا وكان المكتب الفيدرالي قد إجتمع صبيحة اليوم الخميس بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.