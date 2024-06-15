“الفاف” تُرسم مشاركة إتحاد العاصمة في كأس “الكاف” الموسم المقبل

أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، على مشاركة نادي إتحاد الجزائر، في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

بعد أن أنهى الفريق الموسم، في سلم ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، بالمركز الرابع.

وحسب ما أوضحه بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فإن شباب فسنطينة، سيكون ممثل الجزائر الثاني، في هذه المنافسة، بعد إحتلاله المركز الثالث، في سلم ترتيب البطولة المحترفة.

وللإشارة، ضمن إتحاد الجزائر، تأهله لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المقبل، لأن منشطا نهائي كأس الجزائر، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. كانا قد ضمنا مسبقا التأهل إلى منافسة رابطة الأبطال الموسم المقبل. بعد تتويج الأول بلقب الرابطة المحترفة، وحلول الثاني، وصيفا له في سلم الترتيب البطولة.