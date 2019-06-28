“الفاف” تُشيد بأنصار الخضر بعد موقعة السنغال !!

شكرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم وكل أعضاء الوفد المتواجد بمصر، لاعبين وطاقم فني وإداري الجماهير الجزائرية على تصرفاتهم الحضارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” بيانا مرفوقا بصور أنصار الخضر خلال موقعة السنغال.

وجاء في البيان الذي نُشر عقب تأهل الخضر.

“شكرا للجماهير الحاضرة في الملعب على مساندتها للمنتخب طيلة اللقاء فقد كانوا اللاعب الرقم 12 بإمتياز، شكرا مرة أخرى على تصرفها الحضاري بتنظيف المدرجات”.

“كنتم خير سفراء لبلدنا والشكر موصول لكل الجماهير داخل وخارج الوطن على دعمها للمنتخب”.