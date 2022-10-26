“الفاف” تُشيد بالثلاثي بلماضي وبوقرة ورمان
بقلم حواز عبد النور
أشادت اليوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالثلاثي، جمال بلماضي، ومجيد بوقرة، وأرزقي رمان.
حساب المنتخب الوطني الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة تجمع الثلاثي المذكور.
إضافة إلى صورة تجمع مجسمات كأس أمم إفريقيا 2019، كأس العرب للمنتخبات 2021، وكأس العرب لأقل من 17 سنة.
كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”وراء كل كأس.. مُدرب كبير”.
ويُذكر أن بلماضي تُوج مع المنتخب الأول بالكان، في حين قاد الماجيك المنتخب المحلي للفوز بكأس العرب، بينما نال رمان كأس العرب للناشئين.
🇩🇿𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙩𝙧𝙤𝙥𝙝𝙮 🏆 𝙖 𝙜𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝💪🏻 #123𝙫𝙞𝙫𝙖𝙡𝙖𝙡𝙜𝙚́𝙧𝙞𝙚 pic.twitter.com/zAeU4Jr1Em
— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) October 26, 2022
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