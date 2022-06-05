“الفاف” ضحية احتيال وتلجأ للقضاء

أصدرت اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بيانا شديد اللهجة، بخصوص إحدى الصفحات المُزيفة على وسائط التواصل الاجتماعي.

حيث حذرت “الفاف” من قيام صفحة على فايسبوك تحمل اسم “أكاديمية الفاف الجزائرية” بانتحال صفة دون وجه حق والتحايل لتحقيق أغراض مشبوهة.

وذلك من خلال عرض محتوى مغالط حول فتح بوابة مزيفة باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهدف تسجيل اللاعبين الشباب مقابل دفع رسوم مالية.

كما تبرأت “الفاف” من هاته الصفحة المزيفة التي لا تمثل الاتحاد الجزائري بتاتا.

مُؤكدة أن المديرية الفنية الوطنية هي من تتكفل بجميع النشاطات وبرامج التطوير بشكل حصري.

قبل أن يختم بيان الفاف أن هيئته باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة المتابعة القضائية ضد المتورطين في هذه القضية.

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