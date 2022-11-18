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الرياضة

“الفاف” تُطالب الجالية الجزائرية بالامارات بدعم المحليين أمام سيراليون

بقلم حواز عبد النور
“الفاف” تُطالب الجالية الجزائرية بالامارات بدعم المحليين أمام سيراليون
صورة مركبة
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كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام سيراليون ستُلعب بحضور الجمهور.

حيث نشرت “الفاف” اليوم الجمعة بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الجمهور الرياضي، وبالأخص الجالية الجزائرية بالامارات، أن مباراة المنتخب المحلي ضد سيراليون، ستكون مفتوحة مجاناً للجماهير لدعم و تشجيع أشبال بوقرة”.

ومن المُقرر أن تُجرى المواجهة الودية بملعب الفجيرة يوم غد السبت على الساعة الـ19:00 بتوقيت دبي (16:00 بتوقيت الجزائر).

رابط دائم : https://nhar.tv/QNoWK
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