“الفاف” تُطالب الجالية الجزائرية بالامارات بدعم المحليين أمام سيراليون

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام سيراليون ستُلعب بحضور الجمهور.

حيث نشرت “الفاف” اليوم الجمعة بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الجمهور الرياضي، وبالأخص الجالية الجزائرية بالامارات، أن مباراة المنتخب المحلي ضد سيراليون، ستكون مفتوحة مجاناً للجماهير لدعم و تشجيع أشبال بوقرة”.

ومن المُقرر أن تُجرى المواجهة الودية بملعب الفجيرة يوم غد السبت على الساعة الـ19:00 بتوقيت دبي (16:00 بتوقيت الجزائر).