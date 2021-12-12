الفاف تُطالب بتغيير ملعب مواجهة قطر لهذا السبب !

طالبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتغيير الملعب الذي سيحتضن مواجهة الدور نصف النهائي أمام قطر.

حيث قدمت “الفاف” طلبا للجنة المُنظمة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 من أجل تغيير الملعب.

وحسب ما كشفت عنه قنوات الكأس القطرية، فإن الطلب جاء بسبب سعة ملعب الثمامة، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

كما تُريد الفاف برمجة المواجهة بملعب البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، لتمكين الجمهور الجزائري من الحصول على تذاكر وحضور المباراة.