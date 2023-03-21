الفاف تُطمئن بشأن إصابة سليماني

طمئنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، اليوم الثلاثاء، عن وضعية مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني.

والذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة فريقه أندرلخت، الأخيرة في الدوري البلجيكي ضد أوه لوفين، الأحد المنصرم.

ونشر موقع الفاف، بياناً أكد فيه إلتحاق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني بتربص الخضر بالمركز التقني بسيدي موسى.

وذلك تحضيرا للمواجهتين المزدوجتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ضد منتخب النيجر.

كما أكد البيان ذاته، أن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، سيتكفل بالوضع الصحي للمهاجم سليماني وبعدها سيتم تحديد مصير اللاعب بالبقاء أو مغادرة التربص.