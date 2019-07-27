“الفاف” تُعزي عائلة الأسطورة “قدور بخلوفي” !!

قامت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بتعزية عائلة أسطورة فريق جبهة التحرير الوطني الراحل “قدور بخلوفي”.

ونشرت الفاف رسالة تعزية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” جاء فيها:”بكثير من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني قدور بخلوفي”.

“وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي وكل أعضاء المكتب الفيدرالي بخالص تعازيهم إلى عائلة الفقيد والعائلة الكروية الجزائرية”.

وكان اللاعب السابق لأندية جمعية وهران،إتحاد بلعباس وموناكو الفرنسى قد توفي أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.