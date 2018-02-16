الفاف تُعزي عائلة فقيد كرة القدم الجزائرية

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الجمعة بتعزية أسرة فريق نجم الدهامشة بعد فقدانها للاعبها “داود بوزرق” اليوم.

خلال لقاء فريقه ضد نادي عين أرنات الذي جرى بملعب عين السبت لحساب الجولة 20 من القسم الشرفي لولاية سطيف.

وقام الموقع الرسمي للفاف بنشر بيان أكد خلاله تلقي الرئيس خير الدين زطشي لخبر وفاة صاحب ال24 سنة بحزن شديد.

وأضاف البيان أن الفاف تُعبر عن خالص تعازيها لعائلة الفقيد وكذا للأسرة الرياضية لولاية سطيف ولفريق نجم الدهامشة.

وكان الفقيد قد فارق الحياة خلال لقاء فريقه بسبب سكتة قلبية مُفاجئة.