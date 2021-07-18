“الفاف” تُعزي في وفاة عدلان حميدشي

قدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسها الرئيس شرف الدين عمارة تعازيها الخالصة إثر وفاة الإعلامي عدلان حميدشي اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة المرحوم سهرة اليوم الأحد.

وأرفقها بعبارة:”ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم السيد شرف الدين عمارة نبأ وفاة الصحفي و مدير جريدة المحترف عدلان حميدشي.. بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الفاف و كل أعضاء المكتب الفيدرالي و الأمين العام السيد محمد ساعد و كذا مديرية الإتصال للفاف بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد و أحبائه و كل الأسرة الإعلامية الرياضية راجين المولى عز وجل أن يُسكنه الفردوس الأعلى.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.