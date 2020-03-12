“الفاف” تُعزي “مجاني” بعد وفاة والدته
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الموقع الرسمي للفاف نشر بيان تعزية أكد فيه تلقي الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي لخبر وفاة والدة قائد الخضر السابق بحزن شديد.
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