“الفاف” تُعزي “مجاني” بعد وفاة والدته

عزت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عائلة اللاعب الدولي السابق “كارل مجاني” بعد وفاة والدته اليوم الخميس.

الموقع الرسمي للفاف نشر بيان تعزية أكد فيه تلقي الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي لخبر وفاة والدة قائد الخضر السابق بحزن شديد.