“الفاف” تُعزي نجم الخضر في وفاة والده

عزى الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق برينتفورد الانجليزي “سعيد بن رحمة” بعد وفاة والده.

الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت التعزية أمسية اليوم الخميس.

وجاء في التعزية:”تلقينا نبأ وفاة المرحوم والمغفور له بإذن الله، والد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، والذي وري الثرى اليوم بمدينة سيدي بلعباس”.

“وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي ، وكافة أعضاء المكتب الفيدرالي والأمين العام للفاف ، الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى موظفي الإتحادية ، إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة”.