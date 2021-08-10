الفاف تُعزي ومانشستر سيتي يُعبر عن تضامنه مع الجزائر

قامت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” سهرة الثلاثاء بتعزية المتضررين من سلسلة الحرائق التي ضربت ولاية تيزي وزو وعديد الولايات أمس الإثنين.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة التعزية التي قدمها الرئيس شرف الدين عمارة بإسمه وبإسم كافة أعضاء المكتب الفيدرالي وكذا عائلة كرة القدم الجزائرية.

وعبر الرجل الأول في بيت الفاف عن تضامنه مع ضحايا موجة الحرائق من سكان منطقة القبائل وكذا أعضاء الجيش الوطني الشعبي.

ومن جانب آخر نشر حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينشط في صفوفه النجم الدولي الجزائري رياض محرز تغريدة على “التويتر” جاء فيها:”الكل في نادي مانشستر سيتي يشعر بالحزن لاندلاع حرائق الأشجار بمناطق عدة في الجزائر ، قلوبنا ومشاعرنا مع أهالي وأصدقاء المتضررين من الحادث”.