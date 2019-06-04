“الفاف” تُعلن إنطلاق عملية بيع قميص الخضر !!

الرياضة
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“الفاف” تُعلن إنطلاق عملية بيع قميص الخضر !! قميص المنتخب
بقلم عبد النور حواز

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم إنطلاق عملية بيع الأقمصة والعتاد الخاص بالمنتخب الوطني لعشاق الخضر على الموقع الإلكتروني.

ونشرت الفاف تغريدة على حسابها الرسمي في الموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مرفوقة بصور ألبسة المنتخب الوطني.

وجاء في التغريدة:”إنطلاق عملية بيع الأقمصة والعتاد الخاص بالمنتخب الوطني لعشاق الخضر.. الموقع سيكون متاح بعد ساعات”.


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