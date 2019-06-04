“الفاف” تُعلن إنطلاق عملية بيع قميص الخضر !!

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم إنطلاق عملية بيع الأقمصة والعتاد الخاص بالمنتخب الوطني لعشاق الخضر على الموقع الإلكتروني.
ونشرت الفاف تغريدة على حسابها الرسمي في الموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مرفوقة بصور ألبسة المنتخب الوطني.
وجاء في التغريدة:”إنطلاق عملية بيع الأقمصة والعتاد الخاص بالمنتخب الوطني لعشاق الخضر.. الموقع سيكون متاح بعد ساعات”.
انطلاق عملية بيع الاقمصة والعتاد الخاص بالمنتخب الوطني لعشاق الخضر
الموقع سيكون متاح بعد ساعات
Lancement de la vente officielle des produits FAF / ADIDAS
👇👇👇👇👇https://t.co/ti2B7gQG22 pic.twitter.com/a7gAE5jpUd
— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 4, 2019
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