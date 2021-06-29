“الفاف” تُعلن الانتهاء من تعديل النظام الأساسي مع “الفيفا”

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المكتب الفيدرالي للفاف المُنعقد اليوم الأربعاء قام بتناول الملف المُتعلق بمطابقة النظام الأساسي للفاف مع لوائح الفيفا.

بيان الفاف جاء فيه:”وفقًا للالتزامات التي قدمها الرئيس عمارة شرف الدين، خلال انتخابه في 15 أفريل ، وبعد عدة اجتماعات MJS – FAF، تم الانتهاء من العمل لتعديل النظام الأساسي مع FIFA بعد الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين 28 جوان عن طريق الفيديو مع ممثلي هذه الهيئة”.

وأضاف:”بمجرد أن يتم إقرار قرار الموافقة من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ستُنفذ “الفاف” خارطة الطريق الخاصة بها ،تلك الخاصة بالترويج ، كخطوة أولى ، للقوانين المعدلة للاعبي كرة القدم خلال الاجتماعات الإقليمية. قبل الدعوة، في الخطوة الثانية ، إلى الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي المذكور”.