“الفاف” تُعلن التأجيل الإلزامي لكافة المباريات بسبب الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الثلاثاء، عن التأجيل الإلزامي لكافة المباريات المبرمجة عبر مختلف الفئات والأقسام، دون أيّ استثناء.

وذلك على خلفية النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح بيان الاتحاد أن هذا القرار يدخل حيّز التنفيذ فورًا، في إطار الحرص على سلامة اللاعبين، الطواقم الفنية، الحكام والجماهير. وتفادي أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التقلبات الجوية المرتقبة.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن تحديد المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سيتم لاحقًا. حيث ستتكفل الرابطات المعنية بإعادة برمجة اللقاءات وإبلاغ الأندية والهيئات المختصة في الوقت المناسب.

كما شدّد الاتحاد، في ختام بيانه، على ضرورة التطبيق الصارم لمضمون هذا القرار من طرف جميع الهيئات والفرق المعنية. مؤكدًا أن أي إخلال به سيُعرّض أصحابه للمساءلة وفق القوانين المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التدابير الوقائية التي تعتمدها الفاف لضمان السير الحسن للمنافسات الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض مناطق البلاد.