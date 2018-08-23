“الفاف” تُعلن حُكام مُباريات هذا الأسبوع للرابطتين المُحترفتين

أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أسماء الحُكام المعنيين بإدارة مُباريات جولتي هذا الأسبوع للرابطتين المُحترفين الأولى والثانية.

وسيكون عبيد شارف بمُساعدة كل من، بلفلفل وبن عميرة معنيين بإدارة الداربي العاصمي، بين كل من “نصر حسين” و”إتحاد العاصمة”.

وسيُدير كل من سعيدي، حاج سعيد وميراوي، المواجهة التي ستنتقل فيها مولودية الجزائر لأرضية ملعب “لهوى إسماعيل” لمُلاقاة “دفاع تاجنانت”.

وسيُدير كل من بن عبد الله، برشو ومصباح على قمة الشرق الجزائري بين الصاعد الجديد، جمعية عين مليلة ووفاق سطيف.