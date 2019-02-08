“الفاف” تُعلن قائمة “الأولمبي” المعنية بمواجهة “تونس”

أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتمثيل المنتخب الوطني الأولمبي خلال الودية المُنتظرة أمام “تونس”.

وشهدت اللائحة تواجد 7 لاعبين من “بارادو” من أصل الـ24 إسما المُستدعين لتحدي “نسور قرطاج” في الـ16 والـ19 فيفري.

وجاءت القائمة كاملة على الشكل التالي :

سيفور عبد المؤمن “إتحاد العاصمة”، بوطاقة أحمد “إتحاد البليدة”، أيمن بوقرة “بارادو”، قتال أسامة “إتحاد البليدة”، موالي حمزة “بارادو”.

بودشيشة عيسى “وفاق سطيف”، مرواني محمد “مولودية الجزائر”، يوسف دوار “بارادو”، زين الدين بلعيد “نصر حسين داي”.

تيزي بوعلي بلال “شبيبة القبائل”، توقاي محمد “نصر حسين داي”، كمال بلعربي “إتحاد العاصمة”، بوداوي هشام “بارادو”.

عبد الجليل طاهري “بارادو”، مريلي إسلام “جمعية الشلف”، آدم زرقان “بارادو”، يعيش إلياس “نصر حسين داي”.

بن حمودة بلال “إتحاد العاصمة”، بشو يوسف “شباب بلوزداد”، شريف قدور شاكر “جمعية الشلف”، قيبو عبد القادر “جمعية الشلف”.

قادر عبد القهار “بارادو”، محيوس أيمن “جمعية عين مليلة”، حداد مُراد “شبيبة سكيكدة”.