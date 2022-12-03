“الفاف” تُعلن مباشرة المرحلة الأخيرة من تعديل نظامها الأساسي مع لوائح “الفيفا”

تطرق المكتب الفيدرالي، في اجتماعه الأخير، لملف مطابقة النظام الأساسي للفاف، مع لوائح الفيفا، ومدى تقدم الأشغال في هذا الصدد.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن هذا الملف يتواجد في مرحلته الختامية، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية السنة الجارية.

كما قدم الأمين العام للفاف، في الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، عرضا مفصلا عن هذا الملف، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح موقع الفاف، أنه تم ارسال نسخة من القوانين المعدلة، للفيفا، بغية مراجعتها، قبل اعتمادها نهائيا في جمعية عامة استثنائية.