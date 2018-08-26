الفاف تُعين حكام الجولة ال3 من الرابطة المحترفة الأولى
عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للفاف حكام اللقاءات المُقدمة من الجولة ال3 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس التي ستُلعب يوم الثلاثاء.
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