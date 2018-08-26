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الفاف تُعين حكام الجولة ال3 من الرابطة المحترفة الأولى

الرياضة
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الفاف تُعين حكام الجولة ال3 من الرابطة المحترفة الأولى
بقلم عبد النور حواز

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للفاف حكام اللقاءات المُقدمة من الجولة ال3 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس التي ستُلعب يوم الثلاثاء.


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