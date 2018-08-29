الفاف تُعين حكام الجولة ال4 من المحترف الأول
حكم
عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للفاف الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة ال4 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس المُقررة هذا الأسبوع.
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