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الفاف تُعين حكام الجولة ال4 من المحترف الأول

الرياضة
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الفاف تُعين حكام الجولة ال4 من المحترف الأول حكم
بقلم عبد النور حواز

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للفاف الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة ال4 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس المُقررة هذا الأسبوع.


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