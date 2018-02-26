عين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، رئيس لجنة الإنضباط لكرة القدم هواة، كمال مصباح، رئيسا مؤقتا للجنة الإنضباط، خلفا للمستقيل عبد الحميد حداج.

ونشرت الفاف، بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله تلقيها استقالة عبد الحميد حداج وجميع أعضاء مكتبه المسير على مستوى لجنة الإنضباط.

وأشار البيان، إلى تعيين رئيس لجنة الإنضباط لكرة القدم هواة، كمال مصباح، رئيسا مؤقتا للجنة الإنضباط، خلفا لعبد الحميد حداج.

كما تم تعيين عضوين ضمن هذا المكتب المؤقت، ويتعلق الأمر بأحمد بن صالح، عضو لجنة الإنضباط، للرابطة الوطنية لما بين الرابطات.

ورابح بونزو، عضو رابطة كرة القدم لولاية الجزائر. ويأتي هذا في انتظار تنصيب لجنة انضباط جديدة، خلفا للجنة عبد الحميد حداج.