الفاف تُعين هذا الحكم لإدارة “الكلاسيكو”

الرياضة
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الفاف تُعين هذا الحكم لإدارة “الكلاسيكو” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم “إبرير” لإدارة الكلاسيكو.

والذي سيجمع “مولودية الجزائر” بالضيف “شبيبة القبائل” غدا الأربعاء بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وسيُساعد “إبرير” كل من الحكمين المساعدين “شلالي” و”مناصر” والحكم الرابع “بوستة”.

وينطلق اللقاء المتأخر من الجولة العاشرة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى بداية من الساعة 18:45.


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