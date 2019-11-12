الفاف تُعين هذا الحكم لإدارة “الكلاسيكو”
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والذي سيجمع “مولودية الجزائر” بالضيف “شبيبة القبائل” غدا الأربعاء بملعب 05 جويلية الأولمبي.
وسيُساعد “إبرير” كل من الحكمين المساعدين “شلالي” و”مناصر” والحكم الرابع “بوستة”.
وينطلق اللقاء المتأخر من الجولة العاشرة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى بداية من الساعة 18:45.
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