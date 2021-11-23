“الفاف” تُقرر التكفل بعلاج لاعب المُنتخب المحلي

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم القيام بخطوة مُميزة اتجاه لاعب المُنتخب الوطني المحلي “كسيلة بوعالية”.

موقع “ديزاد فووت” كشف اليوم الثلاثاء عن أخبار جيدة مُتعلقة بالوضعية الصحية للاعب فريق شبيبة القبائل.

وأضاف المصدر ذاته أن “الفاف” قررت نقل بوعالية إلى العاصمة القطرية الدوحة والتكفل بكل مصاريف علاجه.

المُهاجم الشاب صاحب ال20 ربيعا سيُجري عملية جراحية بمركز أسبيطار العالمي بعد اصابته بقطع على مستوى الأربطة المُعاكسة.

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وغاب لاعب فريق شبيبة القبائل “كسيلة بوعالية” عن تربص المُنتخب الوطني المحلي بسبب الإصابة.

اللاعب الذي استدعاه الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” للتربص الذي جرى في وقت سابق أُصيب خلال تحضيراته مع الكناري.

وتعرض اللاعب الشاب لقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة ما سيجعله يغيب لمدة طويلة جدا قد تصل ل6 أشهر كاملة.