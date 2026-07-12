“الفاف” تُقرّ بخيبة المونديال وتفتح باب التقييم

اعترفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، في بيان نشرته عقب اجتماع مكتبها الفيدرالي برئاسة وليد صادي، أمس السبت، بأن مشاركة “الخضر” في كأس العالم 2026 لم ترقَ إلى تطلعات الأنصار.

وعبرت “الفاف” في بيانها عن أسفها الشديد، بعد إقصاء المنتخب من الدور الـ 32، غير أنها أكدت في المقابل، أن العودة إلى المونديال بعد غياب دام 12 سنة. تمثل محطة مهمة في مسار إعادة بناء وتطوير كرة القدم الجزائرية.

مشيرة إلى أنها تدرك تمام الإدراك بأن هذا التأهل لا يمثل سوى محطة في هذا المسار. وأن تطلعات الشعب الجزائري تقتضي تحقيق نتائج ترتقي إلى تاريخ وإمكانات وطموحات كرة القدم الوطنية.

كما أوضحت أنها تتفهم خيبة الأمل التي عبر عنها الأنصار، وأنها تشاركهم الطموح في رؤية المنتخب يستعيد بشكل دائم، المكانة التي تُليق بتاريخه وإمكاناته والموقع الذي تحتله كرة القدم الجزائرية على الساحة الدولية.

“الفاف” تُشيد بدعم الرئيس تبون.. وتعلن انطلاق مرحلة التقييم

في سياق متصل، أعلنت الهيئة الكروية أنها قد باشرت تقييما شاملا وموضوعيا لهذه المشاركة، يشمل الجوانب الرياضية والتنظيمية.

وذلك بهدف استخلاص الدروس وتصحيح النقائص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية للمنتخب، مشددة على أن القرارات النهائية ستتخذ بعد انتهاء هذا التقييم. وفقا لصلاحيات المكتب الفيدرالي.

كما جددت الاتحادية شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والسلطات العليا للبلاد على الدعم المقدم لكرة القدم الجزائرية، مؤكدة التزامها بمواصلة التسيير المسؤول والشفاف.

.. وتُرحّب بالنقد البنّاء بعيدا عن حملات التضليل

على صعيد آخر، رحبت “الفاف” بكل نقد موضوعي وبناء يصب في مصلحة كرة القدم الوطنية، معتبرة النقاش القائم على الحقائق، واحترام الأشخاص، والبحث عن الحلول، يشكل عاملًا أساسيًا لتحقيق التقدم.

في المقابل، أدانت هيئة وليد صادي، بأشد العبارات خطابات الكراهية، وحملات التضليل الإعلامي، ومحاولات التلاعب بالرأي العام، والاعتداءات الشخصية. وكل أشكال التحريض على الانقسام أو العنف اللفظي.

كما أكدت أن حرية التعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررًا للسب أو التشهير أو التهديد أو المساس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.

مبرزة في السياق ذاته، أنها لن تخضع لأي شكل من أشكال التضليل أو التلاعب أو محاولات زعزعة الاستقرار التي تستهدف مؤسساتها أو مسؤوليها أو إطاراتها أو الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها خدمة للمصلحة العليا لكرة القدم الوطنية.

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