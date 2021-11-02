“الفاف” تُقر دقيقة صمت بملاعب الجمهورية بعد وفاة سوكان

أقرت بصفة رسمية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” اليوم الثلاثاء دقيقة صمت ترحما على وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني محمد سوكان.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيان أكدت من خلاله تنظيم دقيقة صمت في كل ملاعب الجمهورية خلال مباريات الجولة المُقبلة إثر رحيل عميد لاعبي “الأفالان”.

هذا وقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعازيها أيضا لعائلة كرة القدم الجزائرية إثر وفاة سوكان اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال90 عاما.

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وإنتقل لرحمة الله، صبيحة اليوم الثلاثاء، عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني، محمد سوكان.

وافت المنية أسطورة منتخب الأفالان، في منزله بالشراقة عن عمر ناهز التسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء رحيل سوكان، تزامنا والذكرى الـ67 لإندلاع ثورة التحرير التي شارك فيها، هو وزملاؤه بطريقتهم الخاصة، من بوابة كرة القدم.