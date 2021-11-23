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الرياضة

“الفاف” تُكذب شائعات تدخل بلماضي في صلاحيات بوقرة

بقلم حواز عبد النور
“الفاف” تُكذب شائعات تدخل بلماضي في صلاحيات بوقرة
الفاف تنفي الشائعات
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كذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة.

المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:” ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”.

وأضاف:” ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات  مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.

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