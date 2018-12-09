الفاف تُكرم ظريف وبودة على هامش قرعة كأس الجمهورية

قامت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم قبل بداية قرعة الدور ال32 من منافسة كأس الجمهورية أمسية اليوم الأحد بتكريم عبد القادر ظريف رئيس مولودية الجزائر السابق وكذا صالح بودة رئيس أهلي برج بوعريريج السابق أيضا.

وقام رئيس الفاف خير الدين زطشي ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب بتكريم الثنائي قبل بداية القرعة.

وأكد زطشي في تصريح مُقتضب أن هذا التكريم هو عرفانا لكل ماقدمه الثنائي لكرة القدم الجزائرية.

وغاب ظريف عن الحفل ليتسلم التكريم نيابة عنه المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد.