الفاف تُكرّم الحكام الجزائريين بعد تألقهم قاريا

كرمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحكام الجزائريين بعد تألقهم في كأس إفريقيا الأخيرة، وهي بمثابة دفعة معنوية للحكام الجزائريين.

وتم تكريم كل من “مصطفى غربال”، “عبد الحق إيشتعلي”، “مقران قوراري” على هامش الجمعية العامة الاستثنائية للفاف.

هذا وانطلقت أشغال الجمعية العامة الاستثائية للفاف من أجل الموافقة أو عدم الموافقة على اقتراح الفاف من أجل تغيير وإعادة هيكلة الكرة الجزائرية.

حيث اقترحت “الفاف” أن تكون بطولة المحترف الأول بـ 18 فريقا، في حين تكون الرابطة الثانية بمجموعتين، وتقليص عدد الأندية المحترفة من 32 فريقا إلى 18 فريقا.