“الفاف” تُندد بالإشاعات وتوضح بخصوص “أوناس” !!

وضعت الفاف النقاط على الحروف بخصوص إصابة النجم الدولي الجزائري ونادي نابولي الإيطالي “ادم أوناس” التي تلقاها أمسية اليوم.

ونشرت الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” بيانا جاء فيه.

“تلقى متوسط ميدان المنتخب الوطني ادم وناس إصابة خفيفة بعد احتكاكه بأحد زملائه خلال الحصة التدريبية.

وبعد معاينته من طرف طبيب المنتخب تبين أن إصابته غير خطيرة وسيكون حاضرا في الحصة التدريبية المقبلة”.

“ونناشد من ينشرون الاشاعات بالتوقف عن مثل هذه التصرفات التي تضرب استقرار المنتخب الوطني قبل دخوله غمار كأس امم افريقيا 2019”.