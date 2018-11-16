“الفاف” تُندد وتُهدد :”لن نقف مكتوفي الأيدي”!

أصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا رسميا، يُندد فيه بأحداث العُنف التي تشهدها ملاعبنا في الأسابيع الماضية، وفي مُختلف الأصناف.

وأوضحت إدارة الرئيس، خير الدين زطشي، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التطورات المؤسفة الواقعة مؤخرا، بل ستُحاربها بكل الطُرق.

وجاء بيان “الفاف”، مؤكدا على ضرورة إتباع السُبل القانونية لمُعاقبة المُتسببن في إنزلاق الأوضاع، ووضعهم عند حدهم قبل فوات الأوان.

وتعيش الكرة الجزائرية، حالة إحتقان كبيرة داخل وخارج الملاعب، وأحداث عنف كبيرة، مُعطية صورة مؤسفة عن الرياضة الأولى في بلادنا.