“الفاف” تُنظم دورة تكوينية لرؤساء الأندية

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تنظيمه دورة تكوينية بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة لرؤساء الأندية ومُسيريها.

“الفاف” أعلنت عبر موقعها الرسمي ان الهدف من الدورة التكوينية تحسين مهارات الرؤساء في تسيير الشركات المحترفة، وتمكينهم من الإلمام بجميع تقنيات إدارة الأندية.

ودعت الفاف مسؤولي الأندية المهتمين لإرسال طلباتهم من أجل مباشرة إجراءات الحصول على الاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتجسيد المبادرة في أقرب الآجال.

يُذكر ان الأندية الجزائرية تعيش مشاكل كبيرة بسبب سوء التسيير من قبل رؤساء الأندية.