الفاف تُنهي الجدل بخصوص بلماضي

الرياضة
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الفاف تُنهي الجدل بخصوص بلماضي
بقلم إسماعيل عشاش

أنهت الفاف الجدل القائم بخصوص مُستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقة ذكية، خلال الساعات القليلة الماضية، من على موقعها الرسمي.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر سيُشرف على تربص للاعبين المحليين، بداية الأسبوع القادم.

ويأتي هذا الخبر ليؤكد إستمرار التقني بصفة آلية مع مُحاربي الصحراء، عكس ما أشيع عنه منذ كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وإلتزم النجم الأسبق لأولمبيك مارسيليا الصمت منذ نهاية الكان، وقيادته الخضر لتحقيق لقب تاريخي وتعليق نجمة ثانية في أرض الكنانة.


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