“الفاف” تُهدد مُفتعلي “الشك” و”الحقد”!

وضع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، النقاط على الحروف مع مُسيري الأندية، بسبب تصريحاتهم النارية في كل مرة تتعرض فرقهم للهزيمة.

وجاء بيان إدارة الرئيس خير الدين زطشي، مُحذرا لمُفتعلي المشاكل والذي يُستحدثون بخرجاتهم مُناخا من الشك والحقد، داخل الكرة الجزائرية.

وطالبت “الفاف” من المُسيرين الكف من الإستعمال المُفرط ولحد التُخمة، لوسائل الإعلام، بطريقة غير إحترافية تؤدي لتعبئة الجماهير بطريقة سلبية.

وتشهد الساحة الكروية الجزائرية، حالة إحتقان كبيرة في الفترة الماضية، بين التصريحات الخطيرة لمسؤولي الأندية والعنف غير المسبوق بين الأنصار.