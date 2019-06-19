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“الفاف” تُهدد وتُندد!

الرياضة
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“الفاف” تُهدد وتُندد!
بقلم إسماعيل عشاش

أصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا رسميا يُندد فيه بإستعمال علامة “المنتخب الوطني” في ومضات إشهارية دون رخصة من طرفها.

وأوضحت “الفاف” بأن “الخضر” وكل الأمور المُتعلقة بهم مملوكة قانونا لها وللمؤسسات التي تُمولها فقط ولديها الحق في إستغلال الصورة.

وأشارت هيئة، خير الدين زطشي بأن سعيدة بالقيمة الكبيرة التي يُمثلها مُحاربو الصحراء، مُطالبة بالمرور عليها قبل أي إستعمال لصورتهم.

وأكدت في نهاية المطاف، بأنها لن تردد في متابعة جميع من يستغل إسم “الأفناك” بشكل قانوني على مُستوى الجهات القضائية المعنية.


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