“الفاف” تُهنئ الخضر وتوجه رسالة قوية !
بقلم حواز عبد النور
هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم المُنتخب الوطني بعد فوزه على مُنتخب غانا بثلاثية دون رد كما وجه رسالة قوية.
حساب “الفاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة مُركبة لأبطال إفريقيا.
وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”هنيئا لمنتخبنا الوطني، ببلوغه المباراة 34 دون هزيمة، إلى الأمام يا أبطال”.
وتغلب الخضر في المواجهة الودية التحضيرية الوحيدة قبل دخول غمار منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 ! 🎊 𝘵𝘩𝘦 34𝘵𝘩 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘭𝘰𝘴𝘪𝘯𝘨.
𝘒𝘦𝘦𝘱 𝘎𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢𝘮𝘱𝘴!
هنيئا لمنتخبنا الوطني 🇩🇿 !
ببلوغه المباراة 34 دون هزيمة
إلى الأمام يا أبطال 💪🏼#LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/jzO9OqvmYd
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) January 5, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/zZwOk