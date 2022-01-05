“الفاف” تُهنئ الخضر وتوجه رسالة قوية !

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم المُنتخب الوطني بعد فوزه على مُنتخب غانا بثلاثية دون رد كما وجه رسالة قوية.

حساب “الفاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة مُركبة لأبطال إفريقيا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”هنيئا لمنتخبنا الوطني، ببلوغه المباراة 34 دون هزيمة، إلى الأمام يا أبطال”.

وتغلب الخضر في المواجهة الودية التحضيرية الوحيدة قبل دخول غمار منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.