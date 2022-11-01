الفاف تُهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى إندلاع الثورة

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف، الشعب الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954.

وجاء في بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، صبيحة اليوم الثلاثاء:”بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954″.

“يغتنم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الاتحادي هذه الفرصة التاريخية للتعبير عن تهانيهم الحارة وأطيب تمنياتهم لكل الشعب الجزائري في جميع أنحاء العالم”.

كما وجهت الفاف في بيانها، تحياتها لمجاهدينا الشجعان والترحم على الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم من أجل جزائر حرة ومستقلة للعيش.

وختم بيان الفاف:”حفظ الله عز وجل وطننا الغالي، المجد لشهدائنا وتحيا الجزائر”.