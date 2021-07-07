“الفاف” تُهنئ سبقاق بعد تعيينه وزيرا جديدا للرياضة

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبد الرزاق سبقاق بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رأس قطاع الشباب والرياضة اليوم الأربعاء.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة وزير الشباب والرياضة الجديد.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة التهنئة:”يهنئ الإتحاد الجزائري لكرة القدم و على رأسه السيد الرئيس شرف الدين عمارة السيد عبد الرزاق سبقاق عقب تعيينه وزيرا للشباب و الرياضة، متمنيا من المولى عز و جل أن يوفقكم و يسدد خطاكم لما فيه خير للبلد”.