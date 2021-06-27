“الفاف” تُهنئ شبيبة القبائل بعد بلوغ نهائي كأس الكاف

الرياضة
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“الفاف” تُهنئ شبيبة القبائل بعد بلوغ نهائي كأس الكاف
بقلم حواز عبد النور

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” فريق شبيبة القبائل بعد بلوغه نهائي منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم سهرة اليوم الأحد على حساب كوتون سبور غاروا الكاميروني.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة الفريق القبائلي وأرفقها بعبارة:”الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ نادي شبيبة القبائل عقب تأهله لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية”.


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