الفاف تُهنئ محرز بعيد ميلاده ال27

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء بتهنئة نجم المنتخب الوطني ولاعب ليستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” بعيد ميلاده ال27.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” صورة لرياض محرز بقميص المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا بالغابون.

وقامت صفحة الفاف على الإنستغرام بإرفاق الصورة بالعبارة التالية:”عيد ميلاد سعيد رياض محرز”.

ويُعتبر محرز الذي توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2017 من مواليد ال21 فيفري من عام 1991 بمدينة “سارسال” الفرنسية.

ويُذكرأن نادي ليستر سيتي وكذا حساب الكاف على التويتر قد قاما أيضا بتهنئة نجم الخضر بهاته المُناسبة.