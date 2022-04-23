“الفاف” تُهنئ وفاق سطيف بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فريق وفاق سطيف بعد تأهله لنصف نهائي منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

“الفاف” نشرت صورة مُركبة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما أرفقت الصورة بعبارة:”يتقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه السيد عمارة شرف الدين، بتهانيه الخالصة لنادي وفاق سطيف”.

قبل أن يُضيف البيان:”بعد اقتطاعه ورقة التأهل لنصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بجدارة واقتدار، متمنيا له مزيدا من التألق والنجاح فيما تبقى من المنافسة”.