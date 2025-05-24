“الفاف” تُهنئ ياسين براهيمي بعد تتويجه بكأس أمير قطر

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بتهانيه الخالصة للاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بعد تتويجه بلقب كأس أمير قطر رفقة ناديه الغرافة القطري.

وأعرب الاتحاد، في بيان رسمي، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الجديد الذي يحققه أحد أبرز نجوم كرة القدم الجزائرية.

ويُعد هذا اللقب هو الأول لبراهيمي مع نادي الغرافة منذ التحاقه به في جوان 2022. بعد تجربة أولى قضاها مع نادي الريان القطري.

وكان قد شارك الدولي الجزائري في المباراة النهائية كاملة أمام نادي الريان. وقدم أداءً مميزاً ساهم في فوز فريقه باللقب الثمين.