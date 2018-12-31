الفاف تُوجه “إشعارا” للأندية المُدانة

أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، توجيهه إشعارا للرابطة المُحترفة لكرة القدم والأندية بخصوص مُشكلة الديون والعقوبات المُرافقة له.

وأوضحت “الفاف” بأنها أعلمت الأندية التي تمتلك ديونا تفوق قيمتها “مليار سنتيم”، بأنها ممنوعة من الإستقدامات بصفة آلية، في الميركاتو.

وأشارت بأن قيام الفرق المعنية بالأمر، باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي “التاس”، لا يعني عدم نفاذ قرارات هيأة، خير الدين زطشي.

وستكون الأندية المُدانة بمُطالبة بخفض ديونها، تحت سقف “المليار”، وإلا فإنها لن تكون قادرة على إستقدام عناصر جديدة، العام الداخل.